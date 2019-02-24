القضاء الإداري يقضي برفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعوى المقامة من الصحفي خالد العطفي التي يطالب فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وتأبيد إجرائها في موعدها المقرر له الجمعة الأول من مارس.
وطالب "العطفي" في دعواه بوقف إجراء الانتخابات على نصف المقاعد لمخالفتها للقانون، والإعلان مجددًا على دعوة الجمعية العمومية للانتخابات على كافة المقاعد.
واستند في دعواه إلى نص المادة 43 من قانون النقابة علاوة على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2015.
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