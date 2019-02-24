مصر تستضيف أول قمة عربية أوروبية (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

انطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتهدف القمة العربية الأوروبية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

ويرصد "الخليج 365"، تغطية خاصة لأول أيام القمة، كالآتي:

الملك سلمان: ثابتون على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية

"علينا مواجهة وباء الإرهاب".. نص كلمة السيسي في افتتاح قمة شرم الشيخ- فيديو

السيسي:الدولة هي المسئولة عن ضبط حدودها واحترام القانون داخلها

السيسي للدول العربية والأوروبية: قوى الإرهاب لا تعرف سوى الاحتلال والحروب

القمة العربية الأوروبية تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام الألمانية

السيسي: قمة شرم الشيخ دليل على عمق العلاقات بين العرب وأوروبا

السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

الملك سلمان يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية

انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

شرم الشيخ تحتضن أكبر مركز صحفي لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوروبية

الرئيس السيسي يرحب بالدعوة الموجهة من الرئيس التونسي لحضور القمة العربية

السيسي يؤكد ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع تونس بشأن مكافحة الإرهاب

الجوهري: القمة العربية تعكس الثقة في القيادة السياسية

"السيسي" و "محمود عباس" يناقشان ملف المصالحة الفلسطينية

السيسي يلتقي نائب رئيس الوزراء العماني

السيسي يلتقي رئيس العراق قبل انطلاق القمية العربية الأوروبية

السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: علينا التصدي للدول التي تدعم الإرهاب

توافق في الرؤى.. تفاصيل مباحثات السيسي وسلمان

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي قبل انطلاق قمة شرم الشيخ

الجامعة العربية: قمة "شرم الشيخ" تؤسس لشراكة استراتيجية عربية أوروبية

خبراء: قمة شرم الشيخ بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين العرب وأوروبا

انطلاق القمة "العربية الأوروبية" خلال ساعات يتصدر عناوين الصحف

قبل ساعات من انطلاقها.. ننشر آخر استعدادات القمة "العربية - الأوروبية"

انطلاق أعمال القمة "العربية الأوروبية" بشرم الشيخ.. اليوم