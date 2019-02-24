"النواب" يحيل تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:
أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأحد، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 62 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ورفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في الساعة الـ12 من ظهر غد الاثنين، وقال "إن هناك عددا من مشروعات القوانين تحتاج الموافقة عليها لتوفر أغلبية الثلثين.. وحث النواب على الحضور غدا من أجل إقرارها بشكل نهائي".
وتتعلق الاقتراحات برغبة بعدد من الموضوعات، مثل تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل بالمحافظات، وإلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، وتشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.
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