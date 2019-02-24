شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع ينقذ سيدة ويودعها مركز حماية المرأة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعامل فريق التدخل السريع بالإسكندرية ، مع حالة سيدة في العقد الثالث من عمرها ، وإيداعها مركز حماية المرأة المعنفة، بناء على شكوي تلقاها الفريق بوجود سيدة عثر عليها احد المواطنين في حالة اعياء شديد ونقلها إلي أحد المستشفيات.

وتواصل المواطن مع الفريق فتم نقلها من المستشفي بعد تلقي العلاج اللازم لها الي مركز حماية المرأة المعنفة بالمنشية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة وتبين أن المواطنة من القاهرة وتدعي علياء ولا يوجد معها أوراق ثبوتية..

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تعاملت مع 5283حالة لأشخاص بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة منذ بدء الحملة