شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف أية محاولات للجوء أو الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، ودخلت مصر فى حوارات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائى فى التعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط من حيث تداعياتها وإنما من حيث أسبابها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالقمة "العربية الأوروبية"، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، قائلًا: "شهد عام 2018 تطورًا نوعيًا تمثل فى إبرام عقد دولى للهجرة الأمنة والنظامية بعد تفاوض شاق ليتم إقراره فى ديسمبر 2018 بالمغرب".