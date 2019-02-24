شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بالقمة العربية الأوروبية: ترك النزعات يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته الافتتاحية بالقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، إن ترك النزاعات فى ليبيا وسوريا واليمن وسائر المناطق التى تشهد تناحرا مسلحا بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة، والتى بات ينتقل إليها عبر وسائل الإعلام الحديث التفاصيل الدقيقة لهذه الكوارث الإنسانية لحظة بلحظة.

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