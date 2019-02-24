شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، برفض الدعوى المقامة من أحد الصحفيين، والذى يطالب فيها بوقف انتخابات النقابة، المقرر إجرائها فى موعدها المقرر لها الجمعة الأولى من شهر مارس.

وكان مقيد الدعوى أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف إجراء الانتخابات على نصف المقاعد لمخالفتها للقانون والإعلان مجددا على دعوة الجمعبية العمومية للانتخابات على كافة المقاعد.

واستندت فى حكمها إلي نص المادة 43 من قانون نقابة النقابة علاوة علي الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2015.