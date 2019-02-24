أخبار مصر | البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل، بشأن تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل، ومناقشة اقتراح النائب سعيد العبودي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائبة سهير الحادي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي كفر سندنهور – مجول مركز بنها محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب سلامة الرقيعى، بشأن تعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي كفر سندنهور ومجول التابعتين لمركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء كوبري معدني لنزول المواطنين من أعلى كوبرى الهلالي إلى شارع الهلالي – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء نفق يربط بين شقى طلخا الشرقي والغربي مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد ناجح حسب النبى، بشأن رصف الشارع العمومي الرئيسي بقرية كفر دميره القديم مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب فتحى الشرقاوى، بشأن رصف طريق عرب المحضر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب أيمن عبد الله، بشأن ربط مدينة ومركز بيلا محافظة كفر الشيخ بالطريق الدولي الساحلي، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن عمل محور جديد مارًا ببحر المعصرة حتى مركز شباب مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عدم أداء أوتوبيس شرق الدلتا لخدماته بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد شعيب، بشأن تطوير محطة السكة الحديد لقرية السعيدية (خطة الإسماعيلية السويس) – بمركز فايد – محافظة الإسماعيلية، ومناقشة اقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء خط سكة حديد يصل بين واحة سيوة وميناء جرجوب البحري الجديد غرب مدينة مرسى مطروح بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

كما تناقش الجلسة، اقتراح النائب على أبو دولة، بشأن توسعة ورصف طريق بنى صالح – كمين تلت – مركز الفشن – محافظة بنى سويف حيث إن هذا الطريق يربط بين الطريق الصحراوى الغربى وطريق مصر أسوان الزراعي، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ازدواج طريق سمالوط – شوشة الصحراوي الغربي – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن انهيار خدمة شبكات المحمول في مدينة وقرى مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن تركيب ماكينة الصراف الآلي بمكتب بريد بني هلال مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تقوية شبكات المحمول والإنترنت بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية العوايسة – مجلس قروي البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب حسين غيته، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم نظير، بشأن افتتاح مكتب البريد بقرية الحرادنه – مركز القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (كفر فرسيس – ميت الحوفين – مجول) مركز بنها – محافظة القليوبية ومناقشة اقتراح النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بمدينة الأندلس بحي المرج – محافظة القاهرة.

وتناقش الجلسة اقتراح النائب بدوى النويشى، بشأن توصيل خدمة خطوط الاتصالات الأرضية لقرية النواميس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى بعرب المدابغ – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود محافظة الغربية على محطة الصرف الصحى بالمدينة، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال إنجاز مشروع محطة مياه الشرب العوامية مركز ساقلته – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم منطقة حوض المعيطل السرارية للحيز العمراني بمجلس قروى بنى خالد مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب علاء مازن، بشأن ربط شبكة مياه الشرب التابعة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة سوهاج بقرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب أحمد نشأت منصور، بشأن توصيل الصرف الصحي لنجع الشوش التابعة لقرية روافع القصير بمركز سوهاج – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن سرعة ترخيص سوق المجاورة الخامسة بالعاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائبة رانيا السادات، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مصنع السيد متولي ومتخللات منطقة السيد متولي والعشر عمارات بذات المنطقة الكائنة بزمام حي الضواحي لإنشاء عمارات لباقي مستحقي المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي لعام 2013.