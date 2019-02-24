أخبار مصر | البرلمان يوافق على منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتوفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس

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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2018 بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل، بشأن تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل، ومناقشة اقتراح النائب سعيد العبودي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائبة سهير الحادي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي كفر سندنهور – مجول مركز بنها محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب سلامة الرقيعى، بشأن تعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي كفر سندنهور ومجول التابعتين لمركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء كوبري معدني لنزول المواطنين من أعلى كوبرى الهلالي إلى شارع الهلالي – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء نفق يربط بين شقى طلخا الشرقي والغربي مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد ناجح حسب النبى، بشأن رصف الشارع العمومي الرئيسي بقرية كفر دميره القديم مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب فتحى الشرقاوى، بشأن رصف طريق عرب المحضر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب أيمن عبد الله، بشأن ربط مدينة ومركز بيلا محافظة كفر الشيخ بالطريق الدولي الساحلي، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن عمل محور جديد مارًا ببحر المعصرة حتى مركز شباب مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عدم أداء أوتوبيس شرق الدلتا لخدماته بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد شعيب، بشأن تطوير محطة السكة الحديد لقرية السعيدية (خطة الإسماعيلية السويس) – بمركز فايد – محافظة الإسماعيلية، ومناقشة اقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء خط سكة حديد يصل بين واحة سيوة وميناء جرجوب البحري الجديد غرب مدينة مرسى مطروح بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

كما تناقش الجلسة، اقتراح النائب على أبو دولة، بشأن توسعة ورصف طريق بنى صالح – كمين تلت – مركز الفشن – محافظة بنى سويف حيث إن هذا الطريق يربط بين الطريق الصحراوى الغربى وطريق مصر أسوان الزراعي، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ازدواج طريق سمالوط – شوشة الصحراوي الغربي – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن انهيار خدمة شبكات المحمول في مدينة وقرى مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن تركيب ماكينة الصراف الآلي بمكتب بريد بني هلال مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تقوية شبكات المحمول والإنترنت بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية العوايسة – مجلس قروي البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب حسين غيته، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم نظير، بشأن افتتاح مكتب البريد بقرية الحرادنه – مركز القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (كفر فرسيس – ميت الحوفين – مجول) مركز بنها – محافظة القليوبية ومناقشة اقتراح النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بمدينة الأندلس بحي المرج – محافظة القاهرة.

وتناقش الجلسة اقتراح النائب بدوى النويشى، بشأن توصيل خدمة خطوط الاتصالات الأرضية لقرية النواميس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى بعرب المدابغ – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود محافظة الغربية على محطة الصرف الصحى بالمدينة، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال إنجاز مشروع محطة مياه الشرب العوامية مركز ساقلته – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم منطقة حوض المعيطل السرارية للحيز العمراني بمجلس قروى بنى خالد مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب علاء مازن، بشأن ربط شبكة مياه الشرب التابعة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة سوهاج بقرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب أحمد نشأت منصور، بشأن توصيل الصرف الصحي لنجع الشوش التابعة لقرية روافع القصير بمركز سوهاج – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن سرعة ترخيص سوق المجاورة الخامسة بالعاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائبة رانيا السادات، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مصنع السيد متولي ومتخللات منطقة السيد متولي والعشر عمارات بذات المنطقة الكائنة بزمام حي الضواحي لإنشاء عمارات لباقي مستحقي المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي لعام 2013.

كما تناقش الجلسة اقتراح النائب ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لشراء عدد ستة أفدنة بزمام جمعية زرزورة للإصلاح الزراعي لعمل محطة معالجة للصرف الصحي لقرى غرب مدينة إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحي بمركز الستاموني – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة محطات صرف صحي بمجالس قروية (شارونة – مبانة – برطباط) بمركز مغاغة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم يحيى خليف، بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض مناطق محافظة المنوفية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء خط مياه جديد لتغذية المناطق الشمالية من مدينة إدكو – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن توسعة ورصف طريق طنيخ – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن توفير خطوط أوتوبيسات لخدمة الطلاب والموظفين – مركز ساقلتة - محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب هانى أباظه، بشأن رصف طريق السرايرة العلاقمة بطول 2كم بقرية موسى عمران – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الهادى سليم، بشأن إعادة رصف طريق الفريدية الأحراز – بطول 3كم التابع للوحدة المحلية بهربيط مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء المعهد الأزهري بالطوايل الغربية – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج.

كما تناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إحلال وتجديد المعهد الأزهرى بدجوى المهجور التابع لمركز ومدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن إضافة تعليم ثانوي فنى (تجارى – صناعى – زراعى) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، ومناقشة اقتراح النائب محمد محمود العتمانى، بشأن إحلال وبناء معهد فتيات المطرية التابع لمنطقة المطرية – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشـأن المـوافقة علـى إنشـاء معهد أزهـري ( ابتدائي – إعدادي – ثانوي ) بمدينة وحى المعصرة – محافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن فتح فصل فتيات إعدادي أزهري داخل معهد مازورة الابتدائي الأزهري – مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب غريب حسان، بشأن إنشاء معهد أزهري في حي المروة بمدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مركز للكمبيوتر بمركز شباب عرب المدابغ بمدينة أسيوط وتزويده بعشرة أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال إنشاءات وبناء نادى غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن تنجيل الملعب الكبير مقاس (90× 45) تنجيل طبيعي أو صناعي بمركز شباب طحلة – مدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد سعد تمراز، بشأن تخصيص ملعب مناسب بكل قرية أو تابع أو أي مكان محروم من وجود مركز شباب، ومناقشة اقتراح النائب أحمد همام، بشأن ضم مساحة أرض ملاصقة لملعب مركز شباب كفر غنام وهي أرض أوقاف مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على استبدال قطعة الأرض المخصصة لمركز شباب أبوعيد – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب ممدوح مقلد، بشأن صرف بعض الأثاث لمركز شباب مركز ومدينة سوهاج.