أخبار مصر | التدخل السريع ينقل سيدة لمركز حماية المرأة المعنفة بعد شكوي تلقها الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع ينقل سيدة لمركز حماية المرأة المعنفة بعد شكوي تلقها الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق التدخل السريع بالإسكندرية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع سيدة في العقد الثلاث من عمرها وايداعها مركز حماية المرأة المعنفة، وذلك بناء علي شكوي تلقها الفريق بوجود سيدة عثر عليها أحد المواطنين في حالة إعياء شديد ونقلها إلي أحد المستشفيات وتواصل مع الفريق فتم نقلها من المستشفي الي مركز حماية المرأة المعنفة بالمنشية لتلاقي كافة أوجه الرعاية الإجتماعية، وتبين أنها من القاهرة وتدعي علياء ولا يوجد معها أوراق ثبوتية.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تعاملت مع 5283حالة أشخاص بلا مأوي منذ بدء الحملة.

وكانت أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، أن برامج التمويل متناهى الصغر بالمؤسسة وصلت بتمويلاتها التى قدمتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الى 213 مليون جنيه بنهاية 2018، وبلغ حجم المشروعات التى نفذت 64594 مشروعا من المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى الدور الهام لهذه المشروعات فى دفع عجلة الاقتصاد و توفير فرص العمل الذاتية وبما ينعكس ايجابيا فى الحد من الفقر والبطالة، إضافة إلى أن النهوض بآليات السوق يعمل على توفير مستويات افضل للحياة إجتماعيا واقتصاديا و تحسن في مستوى التعليم والصحة.

وأشارت والى، أن برامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة شهدت خلال الأعوام الأخيرة نموا متزايدا في أعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة، و تستهدف تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الاقل دخلا والأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، أن المؤسسة تقوم بتنفيذ هذه البرامج لدعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر منذ عام 2007، حيث قامت بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيا ت - 268 جمعية، مضيفا أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة والتى تغطى 24 محافظة وجارى التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها 81 الف 715 مستفيد.

وأضاف حمودة، أن حجم القرض يتراوح بين ألف وعشرة الاف جنية وتتنوع المشروعات التي تمول من خلال البرنامج ما بين المشروعات التجارية والمشروعات الخدمية و البيئية والمشروعات الحرفية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية.

كما أكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، أن هناك اهتمام بدعم تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" لدعم التجمعات الانتاجية من خلال إقامة تحالفات انتاجية وتوفير مصادر تسويقية طويلة الاجل مع تيسير التعاملات المالية وغيرها من الخدمات، حيث قام البرنامج بتمويل قريتى النساجون 1و2 بمحافظة سوهاج للحفاظ على مهنة النسيج اليدوى بتمويل قدره 2,5 مليون جنيه، وجارى التوسع فى بعض القرى المجاورة التابعة لمدينة اخميم كما تم تمويل مشروعات الخوص بقرية الاعلام بمبلغ 250 الف جنيه والفخار البلدى بقرية النزلة بمبلغ 250 الف جنيه اضافة الى تمويل قرية العجميين لصناعة منتجات الجريد بمبلغ 250 الف جنيه.

هذا بالإضافة إلي منحة من مؤسسة دروسوس السويسرية قدرها ١٥٠ الف دولار لتطوير حرفتي الفخار والخاص في قريتي النزلة والإعلام بالفيوم، ومنحة أخري وقدرها ٦ مليون جنيه من مؤسسة بنك كريدي اجريكول لتمكين المرأة في القري الأشد فقراً