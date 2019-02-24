أخبار مصر | البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بين مصر والكويت لتطوير شبكة نقل الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بين مصر والكويت لتطوير شبكة نقل الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت".

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل، بشأن تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل، ومناقشة اقتراح النائب سعيد العبودي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائبة سهير الحادي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي كفر سندنهور – مجول مركز بنها محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب سلامة الرقيعى، بشأن تعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناقش الجلسة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي كفر سندنهور ومجول التابعتين لمركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء كوبري معدني لنزول المواطنين من أعلى كوبرى الهلالي إلى شارع الهلالي – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء نفق يربط بين شقى طلخا الشرقي والغربي مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد ناجح حسب النبى، بشأن رصف الشارع العمومي الرئيسي بقرية كفر دميره القديم مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب فتحى الشرقاوى، بشأن رصف طريق عرب المحضر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب أيمن عبد الله، بشأن ربط مدينة ومركز بيلا محافظة كفر الشيخ بالطريق الدولي الساحلي، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن عمل محور جديد مارًا ببحر المعصرة حتى مركز شباب مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عدم أداء أوتوبيس شرق الدلتا لخدماته بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد شعيب، بشأن تطوير محطة السكة الحديد لقرية السعيدية (خطة الإسماعيلية السويس) – بمركز فايد – محافظة الإسماعيلية، ومناقشة اقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء خط سكة حديد يصل بين واحة سيوة وميناء جرجوب البحري الجديد غرب مدينة مرسى مطروح بمركز النجيلة – محافظة مطروح.



معهد مازورة الابتدائي الأزهري – مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب غريب حسان، بشأن إنشاء معهد أزهري في حي المروة بمدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مركز للكمبيوتر بمركز شباب عرب المدابغ بمدينة أسيوط وتزويده بعشرة أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال إنشاءات وبناء نادى غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن تنجيل الملعب الكبير مقاس (90× 45) تنجيل طبيعي أو صناعي بمركز شباب طحلة – مدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد سعد تمراز، بشأن تخصيص ملعب مناسب بكل قرية أو تابع أو أي مكان محروم من وجود مركز شباب، ومناقشة اقتراح النائب أحمد همام، بشأن ضم مساحة أرض ملاصقة لملعب مركز شباب كفر غنام وهي أرض أوقاف مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على استبدال قطعة الأرض المخصصة لمركز شباب أبوعيد – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب ممدوح مقلد، بشأن صرف بعض الأثاث لمركز شباب مركز ومدينة سوهاج.

