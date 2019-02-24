أخبار مصر | أمين صندوق "الصيادلة": القضاء حكم بوقف الانتخابات.. وإلغاء فرض الحراسة على النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق "الصيادلة": القضاء حكم بوقف الانتخابات.. وإلغاء فرض الحراسة على النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها اليوم الأحد، بوقف إجراء الانتخابات، وإلغاء فرض الحراسة على النقابة.

وكانت النقابة العامة للصيادلة تستعد لإجراء انتخابات على مقعد النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة، ومجالس النقابات الفرعية، وذلك يوم الجمعة المقبل ١ مارس.

قضت محكمة جنح قصر النيل “طوارئ” اليوم الأحد، بحبس نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد و5 آخرين 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 500 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي، كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

وأمرت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام للنيابات، بحبس، نقيب الصيادلة، فى وقت سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء علي صيدلي وضربه، علي خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.

وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، الأربعاء الماضى، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.