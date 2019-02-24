إلزام الشركات بسداد مستحقات العمال بالدفع غير النقدي

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علي عبد العال رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والخاصة بإلزام الأشخاص الاعتبارية (الشركات) الخاصة والمنشآت بسداد مستحقات العاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي «الكاش»، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وجاء نص المادة الثانية التي وافق عليها المجلس كتالي: "تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية
وجاء نص المادة الثانية التي وافق عليها المجلس كتالي: "تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
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ويلزم مشروع القانون الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكتروني وعدم التعامل بنظام «الكاش»، ويعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
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