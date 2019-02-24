شكرا لقرائتكم خبر عن محلات دمياط مغلقة لليوم الثاني هربًا من الضرائب.. والمحافظ تتدخل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة دمياط مشهدا غير مسبوق، حيث أغلقت معظم المحال التجارية ومعارض الأثاث أبوابها لليوم الثاني، وشهدت المقاهي زحاما شديدا بسبب تكدس العاملين بالمحال والمعارض المغلقة، فيما عدا المقاهي التي فضلت غلق أبوابها عقب انتشار أنباء عن وجود حملة مكبرة من الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لتقوم بالتفتيش على جميع المنشآت التجارية ومراجعة موقفها الضريبي، وتسبب غلق محال البقالة والسوبر ماركت في أزمة بين المواطنين بسبب عجز المواطنين عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

وتداول ناشطو فيس بوك صورًا لأتوبيسات الحملة، محذرة المحال من فتح أبوابها حتى لا يقعوا فريسة لأفراد الحملة التي تناثرت أنباء عن زيارتها لمركزي فارسكور والزرقا، وامتدادها على مدار الأسبوع، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق بين مؤكد ونافٍ لنبأ وجود حملة من الأساس.

من جانبها، أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بيانا، الأحد، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط على فيس بوك، تطالب التجار بفتح محالهم.

وجاء في البيان: «تنويه هام.. في إطار اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وانطلاقًا من سعى أبناء محافظة دمياط الدائم نحو العمل، تهيب جميع أجهزة الدولة التنفيذية بمواطني المحافظة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على مصالح الدولة بصفة عامة والمواطنين بصفة خاصة، وأن يواصلوا أعمالهم بكل جد وإخلاص من أجل أبنائهم وأسرهم والمجتمع».