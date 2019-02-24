شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. والاختبارات والمقابلات خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء المهلة الإضافية لتقديم الأوراق المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، الإثنين.

وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه من المُقرّر انتهاء المهلة المحددة لتقديم الأوراق المطلوبة في الإدارات التعليمية، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الإثنين.

وأوضح «عمر» في تصريحات صحفية، أنه خلال الأسبوع الجاري سيجري إخطار المعلمين بأماكن عقد المقابلات الشخصية والاختبارات الإلكترونية لهم.

وأكد أنه من المقرر أن يتم تسلّم العمل للمعلمين المقبولين بالمسابقة أول مارس المقبل على أن يتم تدريبهم لمدة أسبوع.

وأشار إلى أن الاختيارات تُجرى من خلال لجان مشكلة في المديريات التعليمية والإدارات، على أعلى مستوى لإجراء المقابلات للمتقدمين على أن تعقد تلك الاختبارات في التخصصات المختلفة للمتقدمين.

وشدد عمر على أن التعاقد مع هؤلاء المعلمين سيكون مؤقتًا وغير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر فقط، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين في مجال تخصصه.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن حاجتها لنحو 69 ألف تعاقد مؤقت للمعلمين لسد العجز في التخصصات الأساسية والأنشطة بالمدارس بالفصل الدراسي الثاني، على أن يتم التعاقد لمدة 3 أشهر فقط مع عدم المطالبة بتجديد العقد أو التعيين مقابل مكافأة 1000 جنيه.

وتقدم للمسابقة نحو 430 ألف شخص منهم معلمين وأطباء وخريجي كليات الحقوق والآداب والتربية.