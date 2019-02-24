شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فنلندا والسويد وسلوفينيا يصلون شرم الشيخ لحضور القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، ورئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، ورئيس وزراء سلوفينيا ماريان شاريتس، الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في أعمال القمة العربية ـ الأوروبية «الأولى» التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، والتي تعقد للمرة الأولى تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار» وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

يذكر أن القمة العربية ـ الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، تعقد للمرة الأولى، تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار» .