شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 5 منازل قديمة في الإسكندرية عقب انهيار عقار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية 5 عقارات بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، من السكان، إثر انهيار عقار قديم مجاور لها، اليوم الأحد، بشارع جاد يوسف دون إصابات.

صرحت ميرفت أحمد السيد، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بأن المديرية تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة، اليوم، بانهيار العقار رقم 2 شارع جاد يوسف متفرع من المتراس الورديان، وانتقلت على إثرها فرق الإغاثة بالمديرية وإدارة غرب الاجتماعية ومؤسسة التكافل الاجتماعى لموقع البلاغ.

وكشفت عن إخلاء 5 عقارات مجاورة وحصر 27 أسرة، بإجمالي 89 فردا، مع انتشار فريق الإغاثة بالموقع لإعداد أبحاث اجتماعية للمتضررين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر لتقديم مساعدات لهم.

وأشارت «السيد» إلى تقديم مساعدة مالية للمتضررين، وتوجه لجنة من كلية الهندسة للموقع لكتابة تقرير معاينة وبناءً عليه يتم التصرف من قبل حي غرب، لافتة إلى أنه جارٍ متابعة الإجراءات اللازمة وتحرير محضر شرطة لتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بصرف المساعدات في هذا الشأن .

انهيار عقار في الإسكندرية

انهيار عقار في الإسكندرية

انهيار عقار في الإسكندرية

انهيار عقار في الإسكندرية