شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى في أول زيارة تفقدية لجامعة كندا مصر بعد بدء الدراسة بها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، بأول زيارة تفقدية لمقر جامعة كندا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد بدء الدراسة بها في سبتمبر الماضي، بحضور اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شعبان ضاحى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور مجدى القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وخلال فعاليات الزيارة ترأس الوزير اجتماع مجلس الأمناء، حيث أكد على حرص الدولة المصرية على النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا في مصر؛ بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بالدولة 2030، وتوفير فرص تعليم جامعى أفضل داخل مصر تتناسب والتطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى أن إنشاء أفرع لجامعات أجنبية على أرض مصر يسهم في تحقيق التنافس بين المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بالمصريين، وتقلل من نفقات الابتعاث خارجيا، وتجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا الصرح التعليمي الكبير، والذي سيساعد على توفير فرصٍ للدراسة بنظم تعليمية عالمية لشباب مصر، والحصول على أعلى الدرجات العلمية المعادلة على مستوى الجامعات العالمية، قائلا «أنه من الفخر أن يكون أول مشروع خدمى بالعاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن جامعة»، مشددا على أن تشمل أفرع الجامعات الجديدة تخصصات يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، وتخدم خطط التنمية في مصر.

ووجه الوزير الشكر للواء كامل الوزير وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود الكبير للانتهاء من إنشاء جامعة كندا ـ مصر خلال عام واحد.

وأكد اللواء كامل الوزير حرص القيادة السياسية على تنفيذ كافة المشروعات التنموية في أقل الوقت بما يسهم في نهضة وتنمية مصر، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على تسهيل الإجراءات وسرعة التنفيذ بالنسبة لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، مشيرا إلى افتتاح أفرع لجامعات أجنبية أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجامعى القادم تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى القاضى أنه تم البدء في حفر الموقع في يوليو 2017 وبعدها بعام واحد تم افتتاح الجامعة، لافتا إلى حجم العمل الشاق والإنجاز الكبير للانتهاء من كافة مراحل الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة، مشيرا إلى أن 26% من عدد طلاب الدفعة الأولى بالجامعة من الأجانب.

ومن جانبها، أكدت ديبي ماكليلن رئيس جامعة كندا- مصر التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية ودرجات علمية وشهادات بكالوريوس كندية ذات جودة عالمية، من خلال مناهج دراسية كندية مبتكرة ومعتمدة من قبل أعضاء هيئة التدريس الكنديين ذوى الخبرة، وذلك في بيئة مصرية مهيأة لهذا النمط الجديد من الجامعات.

وقام الوزير بتفقد الفصول الدراسية والمعامل بالجامعة، وأجرى الوزير لقاء مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الجانبين المصري والكندي، واستمع لشرح واف عن البرامج التي يقدمها فرع الجامعة وهى الهندسة والتصميم، والعلوم والابتكار، وريادة الأعمال، ومميزات كل برنامج وعائد هذه البرامج على الاقتصاد المصري، والتسهيلات المقدمة للطلاب وبعض الأنشطة العلمية والبحثية التي يشارك فيها الطلاب، كما قام عدد من الطلاب بعرض تجربتهم الدراسية من خلال الدراسة في أول فرع لجامعة أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وفى يوليو 2018 افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير القوى العاملة، والتعليم المتطورالكندي جامعة كندا ـ مصر كأول فرع لجامعة أجنبية في مصر.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتفقد جامعة كندا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتفقد جامعة كندا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتفقد جامعة كندا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة