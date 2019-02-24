شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينتقد حديث الأعضاء في التليفون: يجب التشويش على المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة للمجلس، بتفعيل نظام التشويش على الهواتف المحمولة داخل القاعة الرئيسية للبرلمان بسبب استخدام النواب للتليفونات أثناء الجلسة العامة.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة الأحد، إن استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المجلس يمثل أمر مزعج وممارسة خاطئة يجب تجنبها من الأعضاء، واستخدام نظام التشويش لوقفها.

وأضاف «عبدالعال» أن هناك مقالا منشورا في إحدى الصحف يتحدث عن الضوضاء والضجيج داخل قاعة البرلمان، وبالطبع فالانتقاد كله موجه لرئيس المجلس، وتمت مقارنة المجلس بنظير له في إحدى الدول الأوروبية ن وهي مقارنة لها حكمة لأن مجلس هذه الدولة بدأ عمله في نفس توقيت عمل البرلمان المصري في 1886. وتابع موجها حديثه للنواب: «المشكلة الكبرى أن رئيس المجلس هو من يتحمل المسؤولية والمفروض أن تساعدوه، وتكونوا حريصون على شكل القاعة، ولكن التحدث في التليفون أمر مرفوض وخاصة أن بعض النواب يدخل إلى القاعة واتليفون على ودنه والأفضل له أن يستتر».

وأشار «عبدالعال» إلى وجود طلبة من اتحاد طلاب ادرة غرب القاهرة التعليمية ومدرسة الشهيد النقيب أسامة كامل للغات ومشاركين من وزارة الشباب في حملة اعرف برلمانك، وقال إن هؤلاء سيكون منهم نواب في المستقبل ويجب أن يتعرفوا على التقاليد البرلمانية من الآن، وخاصة أنهم يمثلون الرأي العام ويشكلون المستقبل ويجب أن يعرفوا الحقيقة والتقاليد البرلمانية ويجب أن نقدم لهم صورة نموذجية للبرلمان.