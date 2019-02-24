شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدرس التجربة اليابانية في مجال الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع إنزاي، رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا باليابان، وبحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لبحث مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجالي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.

وأكد الوزيران بحسب بيان، الأحد، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، والتعاون القائم بين البلدين في العديد من المشروعات التنموية، وأشارا إلى أن هناك تعاونًا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والقدرات المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي مع اليابان، باعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي.

وشدد على حرص مصر على الاستفادة من التجارب الناجحة القائمة على مرتكزات العلوم المعاصرة، مشيرًا إلى ارتكاز الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 على محاور الابتكار واقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات بين المؤسسات البحثية اليابانية من جهة والمؤسسات المصرية من جهة أخرى.

ومن جانبه قال طلعت إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا إيجابيًا بين الوزارتين لإعداد استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية سوف تعتمد على إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال من خلال التطبيق العملي.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور جمال درويش رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات استراتيجة مصر للبحث العلمي 2030 وخطة المجلس الأعلى للجامعات لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنشاء كليات متخصصة في هذا المجال الحيوي.