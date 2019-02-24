شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة تطالب بحل أزمة الأجور واختناقات الغاز في إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس النواب عددًا من البيانات العاجلة الخاصة بعدد من المحافظات، حيث طالبت النائبة جليلة عثمان، وزير القوى العاملة بإعادة النظر في ملفي العمالة غير المنتظمة وقانون إنشاء التنظيمات النقابية.

وقالت في بيان عاجل لها خلال الجلسة العامة إن هناك سوء إدارة في هذين الملفين من وزارة القوى العاملة، فالوزير عقد اجتماعات للخروج بآليات التنفيذ لكن لم يتم حصر حجم هذه العمالة أو تصنيفهم، وأضافت أن الوزير اختصر المبادرة لتغطية اجتماعية خاصة تتمثل فقط في إطلاق وثيقة أمان والتي لا تخرج عن كونها شهادة عادية للتأمين ضد العجز والشيخوخة. وتابعت أن هناك تعنتا مع النقابات الناشئة في توفيق أوضاعها رغم صدور قانون الحق في إنشاء التنظيمات النقابية والذي لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وقال النائب سعيد الدويك إلى شركة بتروتريد بقنا هي المنوط بها تحصيل فواتير الغاز من المنازل والذي يتم بمأمورية من 15 موظفا تأتى من أسيوط لقنا وتكلف الشركة بدل سفر وانتقال وإقامة مما يكلفها مبالغ طارئة، مطالبا بأن يكون موظفو التحصيل من أبناء قنا وأضاف: «أهل مكة أدرى بشعابها والتحصيل هيتم بشكل جيد لأنهم يعرفون كل بيت».

وطالبت النائبة شادية ثابت، وزير البترول، بالتدخل لحل أزمة تسرب الغاز في منطقة الإمام الغزالي بإمبابة والذي تسبب في حالات وفاة متكررة. وقالت ثابت في بيانها العاجل إنه في يناير 2018 و2019 وقع في إمبابة في الإمام الغزالي حالة اختناق ووفاة لثلاثة أفراد من أسرة واحدة نتيجة تسرب الغاز والعام الجاري توفى 5 أفراد بسبب الاختناق أيضًا، مشددة على ضرورة عمل صيانة للمنطقة.

ولفت النائب أحمد الطنطاوي إلى أن حل أزمة المعلمين الذين يشتكون من تثبيت رواتبهم عند عام 2014 والاستقطاعات طبقا لـ 2019 تخص كل العاملين في الدولة، وأضاف أن البرلمان بيده التدخل لحلها وليس الحكومة، إما عن طريق الموازنة العامة للدولة التي ستقدم للبرلمان الشهر المقبل من خلال معالجة تشوهات الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة، أو تعديل قانون الخدمة المدنية الذي أتاح حل هذه المشكلة.

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحل إشكاليات قرى الخريجين، والتي تعمل الحكومة على تقنين أوضاعهم مرة أخرى، في الوقت الذي سبق لهم دفع المقابل المادي لها من الخريجين، مؤكدا على أن هذا الملف يهم 7 ملايين مواطن بقرابة 13 محافظة، مشيرًا إلى أن أصحاب هذا المشروع يعانون وفي حاجة لحل إشكالياتهم.