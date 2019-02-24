شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظات والتى تستمر على مدار 4 أيام بالمراكز الطبية ودور رعاية الطفل والمستشفيات وطب الأسرة من الساعة 8 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الثامنة مساءً والفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية، ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

في بورسعيد، أعلن اللواء عادل الغضبان، عن بدء أعمال الحملة، لتطعيم ١٠٩ آلاف طفل وطفلة بجميع القرى والأحياء والوحدات الثابتة والمتحركة بإجمالي ٣٥٠ فرقة بالحضر والريف.

وأشار «الغضبان» إلى أنه سيجرى تدشين الحملة بمركز طبي العرب بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مناشدا المواطنين بالمبادرة تطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار ٣٥٠ فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة ما بين ثابتة ومتحركة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وفى الإسكندرية، أكد أحمد جمال، نائب المحافظ، على توفير جرعات التطعيم للأطفال، واستفسر عن عدد الأطفال الذين تم تلقيحهم بالمصل خلال تفقده، بحضور الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة، وحدة صحة سان استيفانو، مشددا على توفر الأدوية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالمركز.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة في المحافظة أن مستهدف الإسكندرية 871019 طفلًا وتم الدفع بـ2164 فريقا منهم 874 فريقا ثابتا يتكون من ممرضة وكاتب، يتواجدون بمكاتب الصحة ووحدات ومراكز الرعاية الأساسية والمساجد والكنائس، إضافة إلى 1290 فريقا متحركا للمرور على المنازل لتطعيم الأطفال وأيضا فرق لتطعيم الأطفال بالحضانات التطعيم مجانى، مؤكدا أنه لا توجد موانع للتطعيم عدا الأطفال المصابين باللوكيميا أو السرطان أو المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

وفى شمال سيناء، بدأت المحافظة تدشين الحملة تحت شعار«سعادتنا سر أسرتنا».

وأكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.. بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأضاف أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، مؤكدًا على أن الحملة تستهدف 52 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وأن تطعيم أطفالنا ضد المرض واجب وطني وقومي لا يقل أهمية عن حماية أرضه ومقدساته.

وفى البحيرة، افتتح اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، فاعليات الحملة بتطعيم عدد من الأطفال بمركز رعاية طفل الهلال في دمنهور، مؤكدا أن الحملة تأتى في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم عدد مليون و100 ألف و632 طفلًا، مضيفا أن الحملة تهدف لرفع مناعة الأطفال وذلك من خلال مشاركة عدد ألفين و935 فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بالإضافة إلى عدد 387 طيباً و162 مشرفًا لتنفيذ الحملة القومية.

وأشار «عثمان» إلى أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية، ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وفى الشرقية، أعطى الدكتور المحافظ ممدوح غراب إشارة بدء الحملة، موضحا أن الحملة تستهدف تطعيم 1123472 طفلا من خلال 2253 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود أن الحملة من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 501 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ومحطات القطار بالمحافظة، و1752 فريقا متحركا يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

وفى بنى سويف، أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بدء الحملة بكافة المراكز والمدن، موضحا أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يصل إلى 548 ألفا و960 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و191 مركز تطعيم، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى والأوقاف والكنيسة.

وأشار الدكتورعبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إلى أن استراتيجية العمل بالحملة، والتي تم عرضها على المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، تعتمد على التجريع من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى بواسطة الفرق المتحركة والتي سيتم دعمها بالفرق الثابتة في المواقع ذات التردد العالي للأطفال باستخدام (طعم السابين الفموي)، على أن يتم التسجيل في كراسات الحضر باستخدام الحزم، بينما يتم كتابة الاسم والسن والعنوان بكراسة الريف.

وفى الإسماعيلية، كشف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن تحقيق 4 مراكز بالمحافظة معدلات 100% بالحملة وهى فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب والقصاصين، كاشفا عن استمرار وجود تمركزات الحملة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة بإجمالى عدد 358 تمركزا من خلال 600 فريق صحى ومجتمعى و352 فريقا تحت إشراف من المديرية و479 متطوعا من مدارس التمريض.

وفى أسيوط، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، المركز الصحي بمدينة الأربعين بنطاق حي غرب أسيوط، وتابع المحافظ أعمال التطيعم للأطفال، مؤكدًا حرص الدولة على صحة أبنائها وتوفير الطعوم ضد الأمراض المختلفة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في حملات التوعية للمواطنين بأهمية حملات التطعيم للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة.

وفى القليوبية، قال الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، إن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة يبلغ 1107022 طفلا وطفلة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وناشد المواطنين تطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار «2298» فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة مقسمة إلى «375» فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية بالإضافة إلى انتشار «1923» فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وفى الدقهلية، قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحملة تستهدف 970 ألف طفل وطفلة من أبناء الدقهلية، وذلك من خلال أطقم طبية تعمل في الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وأطقم متنقلة لخدمة القرى التي لا توجد بها وحدات صحية، وتستمر الحملة من اليوم وحتى 27 فبراير الجاري.