شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعين الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن عواد مستشارا فنيا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، للعمل مستشارًا فنيًا لوزير الإسكان، لمدة عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اختار "الجزار" وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بداية الشهر الجارى، خلفا للدكتور مصطفى مدبولى،الذى كان يشغل منصب وزير الإسكان مع مسئولياته فى منصب رئيس الوزراء .