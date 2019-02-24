شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظ الجيزة يتفقد مشروع أبناء الجيزة ويلتقى سكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع أبناء الجيزة، بطريق الواحات، بمراحله الثلاث، للاطلاع على المشاكل التى يعانى منها سكانه منذ عدة سنوات.

والتقى المحافظ سكان المنطقة لعرض مشاكلهم والاستماع لهم وعرض الحلول، حيث تمثلت مشاكل السكان فى نقص الخدمات وقلة الأمان بالمنطقة وتعدد السرقات للوحدات السكنية.

ووعد راشد السكان بسرعة إنشاء الخدمات وتوفير التمويل اللازم لها.

رافق المحافظ فى جولته، اللواء محمدظ رأفت، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندسة هويدا خالد، مدير إسكان الجيزة، وعدد من قيادات المحافظة.