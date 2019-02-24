شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة خطف طائرة متجهة إلى دبى فى بنجلاديش.. وإجلاء جميع الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام بنغالية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجلاديشية تعرضت لمحاولة اختطاف مع بداية رحلتها المتجهة إلى دبي فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي في تشاتوغرام، وتم إجلاء جميع الركاب بأمان من الطائرة من طراز بوينج 737-800.

ووردت تقارير إعلامية عن تعرض أحد أفراد طاقم الطائرة للإصابة بالرصاص فيما لا يزال الخاطفون المشتبه بهم على متن الطائرة المحاصرة من قبل رجال الشرطة وكتيبة التدخل السريع في المطار.