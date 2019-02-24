شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على توجيه غرامات "الدفع غير النقدى" لصالح البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (9) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، والتى تقرر إيلولة حصيلة الغرامات الواردة بالمادة (7) إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية للصرف فى مجال البنية التحتية بوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية.

وحسب المادة (9) – كما وافق عليها مجلس النواب - تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.

جدير بالذكر أن المادة (7) تنص على عقوبة بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود.

فيما شهدت الجلسة العامة رفض استحداث مادة بإلزام البنوك عدم تحصيل الشيكات من الشباك، بناء على اقتراح النائب محمد السويدى، فعلق رئيس مجلس النواب، بتأكيدة أن الاقتراح محلة قانون البنوك وأن هناك مشروع قانون يجرى إعداده فى هذا الصدد، متابعًا : النائب منحاز للشركات، ليرد السويدى : نريد تحزيم القطاع غير الرسمى، فرد عبد العال ممازحا: عايز تضيق عليهم كدة ليه؟.