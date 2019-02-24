شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: استردادنا 100 مليار جنيه فى قضايا خارجية بـ2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه تم تداول 4 ملايين قضية فى 2018 للحصول على أحكام ولاسترداد الأراضى، وذلك دفاعا عن المال العام، وتم استرداد ما يعادل مليار و300 مليون جنيه فى الداخل، وكسبنا بالخارج قضايا للدولة تصل إلى 100مليار جنيه، واسترددنا 37 فدانا وكل هذا بجهد الأعضاء والمستشاريين الذين لا يبخلون بجهدهم .

جاء ذلك، خلال افتتاح مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالمنصورة، بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وبحضور لفيف من القضاة والمستشاريين.

وتابع رئيس هيئة قضايا الدولة، قائلا: "إننى فى أشد الفرحة لوجودى بينكم وبكل فخر واعتزاز اقف اليوم لنحتفل سويا بافتتاح المقر الذى يواكب الاحتفالات بعيد محافظة الدقهلية، ومرور 800 عام على إنشاء مدينة المنصورة، وقد راعينا التقسيم الجغرافى وتوزيع الاختصاصات، ودعونى اقل لكم اننا نحرص على ارساء قيم العدالة، ولذا إنشانا 72 فرعا وقسم من أسوان لمطروح فى معظم المحافظات، ووقعنا بروتوكولات مع 14 وزارة وجهه حكومية لمصلحه الهيئة ومستشاريها.

ومن جانبه، أكد المستشار ممدوح عبد السلام رئيس فرع المنصورة ثانى، على أن القضاء العادل والقضاء الإدارى فى عواصم المحافظات والمدن الأخرى على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس فرع المنصورة ثانى، إلى أنه من الأهمية أن نذكر الدور العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤكد أن مصر هى دولة العدل، واستقلال القضاء وسيادة القانون والشرعية والديمقراطية والأمن والتعاون المستمر بين جميع دول العالم.