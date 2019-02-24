شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو لطائرة بنجلاديشية مختطفة فى مطار شاتوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام ونشطاء على موقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لطائرة تابعة للخطوط الجوية البنجلاديشية تعرضت لمحاولة اختطاف مع بداية رحلتها المتجهة إلى دبي فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت من الهبوط اضطراريا فى مطار شاتوغرام.

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