شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس وزراء إيطاليا إلى شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، إلى مطار شرم الشيخ الدولى، على رأس وفد رفيع المستوى لتمثيل بلاده فى القمة العربية الأوروبية. وكانت فى استقبال رئيس الوزراء الإيطالى، فى مطار شرم الشيخ الدولى، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عصر اليوم، أعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

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