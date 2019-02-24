شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تحتضن أكبر مركز صحفى لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الهيئة العامة للاستعلامات أكبر مركز صحفى تشهده المؤتمرات الدولية فى تاريخها، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوربية الأولى التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الأحد، بحضور حشد من ممثلى خمسين دولة عربية وأوروبية ، بينهم ملوك ، وأمراء ، ورؤساء حكومات .

وصرح محمد أمام - رئيس المركز الصحفى - بأنه تم تزويد المركز بأحدث وسائل الاتصال من هواتف وأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت مفتوحة ، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث شهد المركز حشدا كبيرا من الصحفيين والاعلاميين وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعربية والأجنبية، الذين سجلوا أنفسهم لتغطية فعاليات المؤتمر - الذي يمثل أهمية كبرى في دفع العلاقات والتعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية في مختلف المجالات .

وأشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل حضور ٩٤٠ صحفيا وإعلاميا لتغطية أعمال المؤتمر ، من بينهم ٣٢٠ إعلاميا أجنبيا جاءوا خصيصا إلى مصر لتغطية المؤتمر ، و٢٨٠ إعلاميا معتمدا ومقيما بمصر، يمثلون ٢٨ دولة أوروبية ، و٢١ دولة عربية.