مصادر: مأموريات لضبط الذهب والسلاح في حادث السطو على "محل الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة إن مأمورية تم توجيهها لإعادة المشغولات الذهبية التي سُرقت في واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بمنطقة حدائق الأهرام منذ 10 أيام.

أضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أنه تم توجيه مأمورية أخرى لضبط الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ الحادث - بنادق آلي وطبنجات- فضلا عن مطاردة متهم خامس هارب.

وألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وفرقة الهرم القبض على 4 متهمين ثُبت تورطهم في الحادث، ويخضعون للاستجواب.

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل مجوهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيبين مصطفى لاشين ومحمد سعودي.