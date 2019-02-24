مصدر: الشرطة تطارد متهم خامس في السطو على محل "مجوهرات الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن قوات الشرطة تلاحق متهم خامس متورط في حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بمنطقة حدائق الأهرام.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن فريق البحث بصدد ضبط المتهم الهارب، رافضا الإفصاح عن مكان اختباءه.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول عن نجاح رجال الشرطة في تحديد وضبط 4 متهمين نفذوا حادث السطو المسلح وسرقة مشغولات ذهبية.

يُذكر أن 4 متهمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة"، على محل مجوهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين.