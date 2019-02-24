أخبار مصر | "قوى عاملة البرلمان" تطالب بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى عاملة البرلمان" تطالب بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار بيان عن التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وأن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم بجميع المحافظات وإلغاء المادة رقم 189 من لائحة قانون الخدمة المدنية.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن اللجنة تطالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار بيان يكذب الشائعات التى تثار حول أن المادة رقم 189 لم يتم تغييرها والتى لم تعطى العاملين الحق فى تسوية حالاتهم عند حصولهم على مؤهل عالى أثناء الخدمة، وذلك من أجل تهدئة الشارع المصرى وتكذيب هذه الشائعات.

وأشار "المراغي" أن المادة رقم 189 قد تم إلغائها وسوف يتم تسوية حالات الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة وسيتم تسويتهم على المرتب الأعلى الذى يتقاضاه أثناء الحصول على المؤهل العالى، بالإضافة إلى صرف مستحقات العاملين الذين تم تسوية حالاتهم على المادة 23.

كما طالب رئيس اللجنة، بسرعة إصدار قرار بإلغاء المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى كانت لها آثار سلبية على العاملين بالدولة

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 8 2018.