أخبار مصر | "عمال مصر" ينظم ورشة حول تنمية المهارات النقابية بالقطاع الحكومي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" ينظم ورشة حول تنمية المهارات النقابية بالقطاع الحكومي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولمدة يومين، ورشة العمل حول تنمية المهارات النقابية لممثلى العاملين فى القطاع الحكومى، والتى تبدا فى العاشرة صباح غد الاثنين بمقر الاتحاد العام، ويفتتحها كل من النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد.

وقال هشام المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لشئون العاملين فى الحكومة، إن ورشة العمل التى تشارك فيها النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام، تهدف الى اعداد الكوادر النقابية على ادارة الحوار وكل المنازعات بالطرق الودية والقانونية، اضافة الى دراسة بعض الثغرات التى اسفر عنها تطبيق قانونى الخدمة المدنية والنقابات العمالية، والتاكيد على اهمية التواصل مع وزارات التخطيط والقوى العاملة والمالية لمعالجة هذه الثغرات التى من شانها تحقيق الاستقرار الوظيفى فى الوظائف الحكومية، اضافة الى وضع رؤية عمالية فى مشروعى قانونى العمل والتامينات الاجتماعية المعروضان على مجلس النواب حاليا.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة المستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وإلقاء محاضرة حول تنمية المهارات النقابية.

عمال مصر" توافق علي التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.