انت الان تتابع التعليم عن دفع الطلاب 5 جنيهات لصندوق الشهداء: معونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، أن قرار الوزارة مشاركة طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي تضامنية قيمتها 5 جنيهات، وذلك لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، لافتة رمزية ليشعر الطلاب بما يقدمه الشهداء للوطن، معقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كلنا لما كنا بنروح السينما زمان أو المدارس بندفع معونة الشتاء". وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت مشاركة تضامنية من طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي قيمتها 5 جنيهات بدءا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرارًا، يُلزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حاليًا قيمة المساهمة المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرارًا، يُلزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حاليًا قيمة المساهمة المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم.
وأضاف أن القرار سيكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2019.
ويُلزم القرار الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل المساهمة المشار إليها سنويًا من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها للصندوق. (التفاصيل)
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