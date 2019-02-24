84% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وأيد 84% من القراء تغليظ عقوبة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 14% من القراء تغليظ عقوبة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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