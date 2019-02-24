شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: توريد أول دفعة من عربات السكة الحديد الجديدة منتصف 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن توريد أول دفعة من العربات الجديدة الـ1300 المتعاقد عليها للسكة الحديد منتصف 2020، حيث سيتم بدء توريد هذه العربات بواقع 20 عربة شهريا.
وأضاف وزير النقل أن توريد الجرارات الجديدة الـ100 المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية سيبدأ فى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه مع بدء توريد العربات والجرارات الجديدة سيبدأ المواطن الشعور بتحسن الخدمة منتصف 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل: توريد أول دفعة من عربات السكة الحديد الجديدة منتصف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.