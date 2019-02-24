شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح حقيقة وضع اسم إسرائيل بدل فلسطين على «التابلت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة وضع اسم دولة الاحتلال الإسرائيلي بدلًا من دولة فلسطين على إحدى الخرائط التعليمية.

وقالت في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن مشروع الوزارة لتغيير المنظومة التعليمية تقابله حملة شائعات وأخبار مفبركة.

وأضافت أن مصر لا تقوم بإعداد الخرائط أو أي محتوى على اللوحات الإلكترونية «التابلت» الموزع على الطلاب، ورغم ذلك تقوم بتنقية المحتوى للتعامل مع أي مشكلة.