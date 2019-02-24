شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب "الجراد" تستعد لاجتياح إسرائيل.. والسلطات تعلن الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت حالة من القلق والترقب فى أوساط المسئولين بوزارة الزراعة الإسرائيلية، لاحتمال اجتياح أسراب الجراد جنوب إسرائيل، حيث تتواجد أسراب هائلة من هذه الحشرات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، إن طواقم من سلطة حماية النباتات فى وزارة الزراعة بدأت فى الاستعدادات لمواجهة هذه الأسراب.



جراد

وأضافت الإذاعة العبرية أن الوزارة أجرت اتصالات مستمرة مع ممثلي منظمة الغذاء والوزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعقب تحركات أسراب الجراد لمنع لزحفها على إسرائيل، حيث وصلت أسراب الجراد إلى مصر والسعودية قادمة من إريتريا.

وأكد مسئولون فى وزارة الزراعة الإسرائيلية، أن الجراد لا يشكل خطرا على الجمهور أو على الحيوانات ولكن من شأنه أن يلحق أضرارا في المحاصيل الزراعية وعليه فقد تعد الوزارة كميات من المبيدات التى لا تشكل خطرا على بنى البشر ليتم استخدامها عند الضرورة.



الجراد

وكانت آخر مرة اجتاحت فيها أسراب الجراد دولة الاحتلال الإسرائيلى عام 2013 حيث توقع خبراء وزارة الزراعة موعد زحفها على منطقة إيلات وشمالا إلى منطقة العربا، وقامت طواقم الوزارة برش المناطق التى جثمت فيها الأسراب من الجو لتقليص أعدادها.