أخبار مصر | إخلاء جزئي عاجل لمستشفى ببا في بني سويف لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء جزئي عاجل لمستشفى ببا في بني سويف لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، مساء أمس، بدء إجراءات الإخلاء الجزئي لمستشفى ببا المركزي، بناءً على التقرير المبدئي للجنة المشكلة بمعرفة مديرية الإسكان بالمحافظة لفحص مبنى المستشفى، والذي أكد ضرورة الإخلاء العاجل لبعض الأقسام لوجود شروخ وتصدعات في المبنى.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بالمديرية، قاما بمعاينة المستشفى والأماكن البديلة لبدء تنفيذ توصيات تقرير مديرية الإسكان بإخلاء بعض الأقسام لحين الانتهاء من التقرير النهائي.

وأشار بيان المديرية، الذي نشرته على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن وكيل الوزارة ومدير الطب العلاجي تفقدا بعض الأماكن المرشحة كبديل للأقسام التي سيتم إخلاؤها، منها "مبنى الغسيل الكلوي ومبنى العيادات الخارجية وكذلك مركز طبي ببا ووحدة صحة الأسرة بسدس".

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تقدم النائب سعيد طعيمة، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لسرعة النظر إلى قائمة انتظار مرضى القلب فى المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى الفرنساوي بطنطا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان السبت، مؤكدا أنه فى الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة، بتدشين عدة حملات من أجل صحة المواطن بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن وزارة الصحة، تناست العلاج على نفقة الدولة، وأصبحت قائمة الانتظار طويلة، خاصة عمليات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات.

وأكد النائب البرلماني، أن مثل هذه عمليات لا ينفع فيها التأجيل لأنها تساوي الحياة، مطالبا بسرعة تدعيم المستشفيات التى تقوم بمثل هذه العمليات ومنها المستشفى الفرنساوي بطنطا؛ حيث لا يوجد بها حتى الدعامات.

وطالب بضرورة أيضًا أن تطمئن طلاب الصيادلة في دفعة 2017، بشأن التكليف الخاص بهم، مؤكدًا أن الطلاب في حاجة للاطمئنان، ليعقب رئيس المجلس بأن الرسالة وصلت للحكومة وعليها النظر لذلك.