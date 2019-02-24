شكرا لقرائتكم خبر عن زوج فى دعوى رؤية: زوجتى وزعت ملابسى على البوابين..وحرمتنى من رؤية ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمضى على زواج "عبد الرحمن.ط" 6 أشهر، حتى فوجئ عقب عودته من السفر فى مأمورية خاصة بعمله بأن زوجته استولت على شقته.

وأمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر قال "عبد الرحمن" فى دعوى تطالب بتمكينه من رؤية ابنه: زوجتى اتخذت من الزواج سبوبة لتستحوذ على شقتى وتحرمنى من ابنى ، رغم حصولها على نفقة له وأجر رضاعة تحرمنى من رؤيته".

وأوضح المدعى: أخفت على حملها واستغلت تركى للمنزل للتخلص من متعلقاتى، رغم أنه طوال فترة الزواج لم يحدث بيننا خلافات لتصرح أنها تزوجت من أجل حمل لقب أم والحصول على شقة.

وأضاف "عبد الرحمن"البالغ من العمر 30 سنة: أنا شاب فى مقتبل حياتى تزوجت من أجل تأسيس عائلة واخترت زوجتى بناء على توصية بعض الأقارب، ولكنى اكتشفت أننى كنت مغفلا بعد أن سلبتنى كل مدخراتى وأموالى وشقتى.

واستطرد: تركت منزل الزوجية بحكم سفرى للعمل مدة أسبوع، فقررت استغلال ذلك بإقامة دعوى طلاق وقامت بتغيير"كالون"الباب.

وتابع: "كنت أظن أنها تحبنى وفق ما كانت تظهره لى من مشاعر ولكن الحقيقة أنها كانت تخدعنى لتأخذ غرضها، حاولت الصلح ولكنها أصرت على الرفض وكل يوم قضية مختلفة من نفقة إلى تبديد منقولاتها الزوجية ، وعندما صدر لى قرار بمشاركتى لها فى شقة الزوجية تحايلت على القرار بمحاضر وبلاغات وجعلتنى أترك المنزل خشية استمرار الفضائح، حتى متعلقاتى الخاصة وزعتها على البوابين بالمنطقة التى نقطن بها ورفضت تسليمها لى".