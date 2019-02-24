أخبار مصر | اليوم.. القضاء يحدد مصير انتخابات الصيادلة والنقيب المحبوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. القضاء يحدد مصير انتخابات الصيادلة والنقيب المحبوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحدد القضاء، اليوم الأحد، مصير انتخابات الصيادلة، المنتظر اجراؤها يوم 1 مارس المقبل، كما يحدد مصير نقيب الصيادلة المحبوس، على ذمة قضية الاعتداء على صيدلى.

وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أحكامها فى الطعون المقدمة على انتخابات النقابة العامة للصيادلة، والتى من بينها الطعن على ترشح الدكتور كرم كردي على منصب نقيب عام الصيادلة، بدعوى تهربه من التجنيد، وصدور حكم سابق عليه من القضاء العسكرى بحبسه 6 أشهر، كما يدعى مقيم الدعوى.

كما تُصدر محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة فى عابدين، حكمها على الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة المحبوس حاليًا، بتهمة التعدى على الصيدلى إسلام عبد الفاضل وإصابته بإصابات بالغة بسبب نزاع على مجلس النقابة وقع فى شهر أكتوبر الماضي.

وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.