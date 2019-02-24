أخبار مصر | البرلمان × 24 ساعة: طلبات إحاطة ومقترحات بشأن إعلانات الأدوية بالقنوات الفضائية والمواقع الإباحية والسوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان × 24 ساعة: طلبات إحاطة ومقترحات بشأن إعلانات الأدوية بالقنوات الفضائية والمواقع الإباحية والسوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- متحدث البرلمان: انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تبعث رسائلا للعالم

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، غدا الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبعث بعدة رسائل للعالم كله فى مقدمتها أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبح لها دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.



وقال "حسب الله"، إن الرسالة الثانية تؤكد أن مصر اصبحت بلد الأمن والآمان والاستقرار، وأنها ليست قادرة فقط على تحقيق الأمن والاستقرار بل حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة شهد بها العالم كله فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين معتبرا هذه القمة بأنها فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.



وأشار الدكتور صلاح حسب الله، إلى أن انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، تؤكد الزعامة العربية لمصر، وكذا ثقة الاتحاد الأوروبى فى مصر مضيفا أن انعقاد القمة العربية الأوروبية تبعث برسالة ثالثة للعالم تتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة أن هذه القمة سيحضرها العديد من رؤساء الدول العربية والأوروبية، وهو ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ومن ثم يمثل دعاية وترويج للسياحة المصرية، وأن الوفود الأوروبية والعربية والمرافقين لهم وإطلاعهم على الحياة فى مصر ينشط الاقتصاد والاستثمار والتجارة فى مصر، فضلًا عن أن الحوار البناء بين المؤسسات والأفراد المصرية والمشاركون، مشيرا إلى أن الرسالة الرابعة تتمثل فى معرفة الوفود العربية والأوروبيين بما يتم على أرض مصر من مشروعات قومية كبرى ومن نجاحات كبيرة حققتها مصر فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية وهذا سيعمل على دعم العلاقات الأوروبية العربية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول للعالم العربى وللدولة المصرية.



- رئيس البرلمان يحيل قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور للجنة التشريعية لمناقشته

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. - برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ"مدبولي" حول إعلانات الأدوية بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الإعلانات التي تظهر على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي عن أدوية مجهولة المصدر وأغلبها يدعي أنها مُرخصة من وزارة الصحة ولا نعلم حقيقة ما يدعونه.



وقال عباس، في نص طلب الإحاطة، إنه من مبدأ الحفاظ على سلامة المواطنين لابد من مراجعة كافة إعلانات الأدوية التي تظهر على الفضائيات والتأكد هل فعليًا هي مُرخصة من وزارة الصحة أم هي من شركات تدعي أنها مُرخصة من الوزارة بهدف تحقيق الأرباح من عملية الشراء، مُشيرًا إلى أنه لوحظ مُؤخرًا أن من يروجون لتلك الأدوية عبر الفضائيات ليسوا من الأطباء بل مجموعة من الأشخاص يظهرون بالإعلان ويمدحون في المنتج المراد بيعه فقط لا غير.



وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أنه في حال ثبوت بأن تلك الأدوية غير مُرخصة من وزارة الصحة لابد من تقديم كل رؤساء تلك الفضائيات التي ظهرت عليها الإعلانات للمحاكمة الفورية لاتخاذ ما يلزم حيالهم، مُذكرًا أن حياة المصريين أهم بكثير من تحقيق أرباح وراء إعلاناتهم المجهولة، مُطالبًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشكيل لجان من الوزارة بغرض مراجعة كافة الإعلانات عن الأدوية التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراجعة تراخيصها.