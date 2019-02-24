أخبار مصر | "اعرف بلدك" تبدأ أولى رحلاتها في الصحراء البيضاء بالتعاون بين الآثار والشباب والرياضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اعرف بلدك" تبدأ أولى رحلاتها في الصحراء البيضاء بالتعاون بين الآثار والشباب والرياضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة التدريب والنشر العلمي التابعة للإدارة العامة لمنافذ الأثرية، السبت، 23 فبراير، رحلة تدريبية إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن فعاليات "إعرف بلدك" لزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية في مصر.

ومن ناحيتها كشفت ليلى فرماوي مدير عام التدريب والنشر أن الرحلة تستغرق 5 أيام، خلالها سيقومون بزيارة عدة مواقع أثرية وتاريخية، كما سيقومون بزيارة عدد من المشروعات التنموية القومية التي توجد في المحافظة.

وقام الأثريون السبت وهو اليوم الأول من رحلتهم، بزيارة للصحراء البيضاء، والتي تُعد واحدة من أجمل المعالم الطبيعية في الوادي الجديد، وتحديدًا في واحة الفرافرة، وقام خلالها الأثريون بالتعرف علي طبيعة وحكاية الصحراء البيضاء من الدكتور محمد جبريل الباحث المتخصص في تاريخ وطبيعة الصحراء البيضاء.

والصحراء البيضاء تقع في مصر على بعد 45 كيلومترًا إلى الشمال من واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد على مسافة حوالي 500 كيلومترا من القاهرة، وقد اختار أعضاء المكتب الإقليمي لليونيسكو، الخاص بالدول العربية، بإجماع الآراء، محمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادي الجديد المصرية، لتكون أول حديقة جيولوجية مصرية، بالقائمة الدولية، وتم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002.

وسميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذي يغطي معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلو متر مربع، وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية.

وتحتوي الصحراء على العديد من التشكيلات التي تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية في المنطقة، وتعد واحة الفرافرة والصحراء البيضاء المكان النموذجي للزيارة من قبل طلاب بعض المدارس في مصر، وتعد موقع لرحلات التخييم.