شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، مساء السبت، في حادث انقلاب سيارة «سوزوكي» على طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بالحادث، وتبين وقوعه في دائرة قسم أول العاشر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والمركز الطبي العالمي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.
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