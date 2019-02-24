شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، مساء السبت، في حادث انقلاب سيارة «سوزوكي» على طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بالحادث، وتبين وقوعه في دائرة قسم أول العاشر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والمركز الطبي العالمي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.