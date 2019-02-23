مصر | "فشل في اغتصابها فقتلها".. كشف غموض العثور على جثة طالبة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فشل في اغتصابها فقتلها".. كشف غموض العثور على جثة طالبة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق، بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتبين أن حارس العقار سكنها وراء قتلها، بعد فشله في التعدي عليها جنسيا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان نفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة، وأن المتهم بقتلها قام بتكسير عظامها، ولف جثتها داخل مشمع بلاستيك ووضعها داخل جوال، لتشبه الكره، ليتبين لمن يراها أنها جثة غير آدمية.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن الطالبة المعثور على جثتها مصابة بكسر بالجمجمة إثر تعرضها للضرب بألة حادة على رأسها، وكشفت المعاينة أنه لا يوجد أيه إصابات ظاهرية بالجثة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر ايه أخبار كاذبة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض العثور عبر جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة، وتم التوصل لهويتها، وتبين أنها تدعي سيدة. م، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقيم بمنشاة البكاري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق المريوطية، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من الأهالي مفاده بالعثور على جثة طالبة ملقاه بطريق المريوطية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وعثر على جثة طالبة مجهولة الهوية عمرها حوالي 16 سنة، وترتدي زي مدرسي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسد الطالبة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"إنتاج وزارة الزراعة".. إحباط ترويج 3 أطنان عسل نحل مغشوش بالعمرانية



داهم رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مصنع غير مرخص بمنطقة العمرانية، وضبط داخله 3 أطنان عسل نحل مغشوش، ومجهول المصدر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

توصلت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص، بمنطقة العمرانية، بتعبئة عسل النحل المجهول المصدر، والمغشوش، داخل عبوات وبيعها للمواطنين على أنها من إنتاج المناحل الخاصة بوزارة الزراعة، ووضع عناوين وهمية على العبوات، على خلاف الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومداهمة المصنع المشار إليه، وضبط داخله 3 أطنان عسل نحل مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.