مصر | حكم نهائي بالسجن المؤبد على 3 متهمين بقضية حرق كنيسة كفر حكيم

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قضت محكمة النقض، برفض طعون 3 متهمين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في وقت سابق، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكراسة.

والمتهمون هم، محمد علي وشعيب محمود سعد ومصطفى عبده.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.