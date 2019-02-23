مصر | قطاع الأمن المركزي يفوز بالدرع العام لدوري الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع الأمن المركزي يفوز بالدرع العام لدوري الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت فعاليات دوري الشرطة للموسم الرياضي 2018/2019م بحصول قطاع الأمن المركزي على الدرع العام (المركز الأول) وفوز كلية الشرطة (بالمركز الثاني) ثم تلاها الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن في (المركز الثالث) في الترتيب العام.
وشهد دوري الشرطة منافسة شديدة بين جهات الوزارة المختلفة واتسم بالروح الرياضية، وسط إشادة بين جميع المشاركين والمتابعين في أحد عشر لعبة رياضية، من بينها ثماني ألعاب فردية ( مصارعة – ملاكمة – جودو – كاراتيه – رفع أثقال – ألعاب قوى – سباحة – تنس طاولة ) وثلاث ألعاب جماعية (كرة سلة – كرة طائرة – كرة قدم خماسية) بزيادة أربعة ألعاب عن الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في الدوري عدد (836) لاعبا يمثلون ضباط وطلبة كلية الشرطة وأفراد ومجندين وعاملين مدنيين من عدد (21) جهة شرطية.
ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضيين من أعضاء هيئة الشرطة، لما له من مردود معنوي طيب في نفوسهم، ويعزز من قوة الإرادة والمثابرة وتنمية المهارات وقيم التنافس والعلاقات الطيبة والحفاظ على لياقتهم البدنية.
حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر
أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزنا المحارم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة اتهام شخص لزوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحا وولادتها طفل أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.
وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شخص، في العقد الرابع من عمره، سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، يتهم زوجته في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالحمل سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، أثناء تنفيذه عقوبة الحبس.
وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وحملها سفاحا ووضعها طفلا قبل عده أشهر، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.