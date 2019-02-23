مصر | قطاع الأمن المركزي يفوز بالدرع العام لدوري الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع الأمن المركزي يفوز بالدرع العام لدوري الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فعاليات دوري الشرطة للموسم الرياضي 2018/2019م بحصول قطاع الأمن المركزي على الدرع العام (المركز الأول) وفوز كلية الشرطة (بالمركز الثاني) ثم تلاها الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن في (المركز الثالث) في الترتيب العام.

وشهد دوري الشرطة منافسة شديدة بين جهات الوزارة المختلفة واتسم بالروح الرياضية، وسط إشادة بين جميع المشاركين والمتابعين في أحد عشر لعبة رياضية، من بينها ثماني ألعاب فردية ( مصارعة – ملاكمة – جودو – كاراتيه – رفع أثقال – ألعاب قوى – سباحة – تنس طاولة ) وثلاث ألعاب جماعية (كرة سلة – كرة طائرة – كرة قدم خماسية) بزيادة أربعة ألعاب عن الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في الدوري عدد (836) لاعبا يمثلون ضباط وطلبة كلية الشرطة وأفراد ومجندين وعاملين مدنيين من عدد (21) جهة شرطية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضيين من أعضاء هيئة الشرطة، لما له من مردود معنوي طيب في نفوسهم، ويعزز من قوة الإرادة والمثابرة وتنمية المهارات وقيم التنافس والعلاقات الطيبة والحفاظ على لياقتهم البدنية.