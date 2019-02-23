مصر | مسؤول ملف النشاط الإخواني يشرح خطة وهوية منفذي "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ملف النشاط الإخواني يشرح خطة وهوية منفذي "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وأشار الشاهد، إلى تكليفات المتهم القيادي محمد بديع لكل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وإسماعيل دحروج ومحمد فريد إسماعيل ورضا فهمي إسماعيل، بمنتصف يوم 28 يناير للإعلان عن مشاركة الجماعة في التظاهرات.

وتابع الشاهد مجموعات شمال سيناء المسلحة تحركت إلى 3 مجموعات، مجموعة البحيرة وضمت عناصر جنائية من البدو وعناصر حماس وعناصر جيش التوحيد والجهاد، ووصلوا وادى النطرون وكان فى انتظارهم ابراهيم مصطفى حجاج قيادى الاخوان بالبحيرة وكان مجهزلهم لودارات "كونه مقاول" والتى استخدموها لإقتحام السجون، وقبلها كشفت التحريات انه كان متفق مع احد المطاعم على تجهيز مجموعات كبيرة من الوجبات الغذائية، وبدأت هذه العناصر بإطلاق نار كثيف تجاه سجن وادى النطرون، وبعض شهود الواقعة وعلى بعد 4 كيلو متر أكدوا سماع الطلقات النارية والانفجارات، وهو ماخلف انسحاب قوات الشرطة نتيجة نفاذ الذخيرة.

وبدأت المليشيات في تنفيذ فتحات فى سور السجن كما قاموا بتنفيذه فى بروفتهم على الشريط الحدودى، وهرب الجميع من داخل السجن، وأجرى المتهم محمد مرسي اتصال لقناة الجزيرة انكر تماما سماعه لآي طلقات نارية ونفى وقوع قتلى من المساجين او قوات الشرطة فى محاولة لإبعاد التهمة عن جماعة الاخوان وحركة حماس، ومن بعد ذلك استكملوا مخططهم على باقى السجون واقتحام مايقرب 160 قسم شرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.