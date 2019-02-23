أخبار مصر | رئيس الوزراء يستقبل العاهل البحريني بمطار شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستقبل العاهل البحريني بمطار شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار شرم الشيخ الدولى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذى يزور شرم الشيخ لرئاسة وفد البحرين فى اجتماعات القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها المدينة يومى ٢٤ و ٢٥ فبراير الجاري.

هذا ومن المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم فى جلسة مباحثات مع الوفد السعودي الذى يشارك فى القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.